“Pericolosi rigurgiti neofascisti”: solidarietà a Paolo Berizzi e Lele Fiano

(Nella foto Emanuele Fiano e Paolo Berizzi)

«Siamo di fronte ad un’onda inquietante di pericolosi rigurgiti neofascisti. L’episodio di Varese è solo l’ultimo dei tanti che Paolo Berizzi, con le sue inchieste, e Lele Fiano con il suo impegno politico denunciano da tempo. Il ministro dell’Interno, che si preoccupa di sequestrare decine di persone sulle navi per la sua propaganda, forse dovrebbe cominciare a fare il suo mestiere e ad agire contro pericolosi fenomeni che ormai sono all’ordine del giorno. La mia solidarietà e quella del gruppo del Pd al Senato a Paolo Berizzi e a Lele Fiano».

Lo ha detto oggi Franco Mirabelli, vice presidente del gruppo del Pd al Senato, in riferimento allo striscione intimidatorio nei confronti del giornalista Paolo Berizzi e del deputato del Pd Lele Fiano appeso nella notte sul muro di cinta dello stadio di Varese firmato dal gruppo ultras Blood & Honour.

«Sia ben chiaro a tutti, Emanuele Fiano e Paolo Berizzi non si fanno certo intimorire da un ignobile striscione, che offende invece la città. – ha dichiarato a sua volta il Senatore Pd Alessandro Alfieri – A Lele e Paolo va tutta la mia solidarietà: non siete soli, anche a Varese siamo in tanti al vostro fianco e al fianco di chi ogni giorno si impegna per respingere ogni rigurgito neofascista».