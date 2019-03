Piccoli artisti “affrescano” la Fermi

Dare colore alla scuola. È questo lo spirito dell’iniziativa promossa dalla primaria Enrico Fermi di Daverio, che ha deciso di offrire agli alunni la possibilità di dipingere colonne e muri dell’istituto, così da rendere l’ambiente più vivace e colorato.

Il progetto è stato ideato dalla docente Flavia Venturini allo scopo di insegnare ai ragazzi a socializzare e lavorare insieme, trasmettendo il messaggio dell’importanza dell’ordine e della pulizia come ambiente ideale dove restare. Un impegno da assumere sia per sé sia per i futuri bambini che prenderanno il loro posto.

Collaboratori d’eccezione sono stati alcuni artisti del museo MaGa di Gallarate.

I lavori sono cominciati venerdì 15 marzo e per la settimana gli studenti dalla prima alla quinta elementare si sono occupati di colorare i loro pilastri, seguendo le linee guida degli esperti.

“Il laboratorio artistico” ha preso vita grazie anche all’ Associazione Genitori, che, ha deciso di sostenere la scuola in questa piccola ma importante attività.

L’inaugurazione del “nuovo” istituto è in programma per il 3 aprile prossimo alle ore 18:00, con la partecipazione del sindaco del paese Francesco Vincenzo Martino. sarà una festa aperta a tutta la collettività.