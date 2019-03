Polizia Locale a caccia di superalcolici tra i giovani, sequestrate 12 bottiglie

Giovedì “grasso” all’insegna dei controlli e della sicurezza urbana. La Polizia Locale di Legnano, infatti, in collaborazione con la Polizia di Stato del commissariato di via Gilardelli, ha effettuato una serie di controlli al fine di contrastare il fenomeno dell’assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti da parte dei ragazzi in occasione delle feste studentesche, fenomeno che, dati alla mano, si rileva più incisivo prima dell’accesso ai vari locali notturni cittadini.

Nella notte tra giovedì e venerdì, agenti della Polizia Locale hanno svolto sul territorio servizi straordinari fino alle 3 della mattina. In totale, 13 operatori del Comando di corso Magenta, suddivisi in tre nuclei differenti (stradale, territoriale e falchi), sono stati impegnati nel controllo del territorio.

Nell’ambito dell’attività di polizia stradale sono stati attuati posti di controllo lungo la Saronnese, dove sono stati comminati 15 verbali per violazioni del codice della strada (tra cui due assicurazioni mancanti con relativo sequestro dei veicoli). In totale, sono stati controllati 3.200 veicoli grazie ai sistemi mobili di rilevazione infrazioni; sono stati eseguiti, inoltre, 66 controlli con alcooltest che, tutti, sono risultati negativi.

Nell’ambito dell’attività di polizia amministrativa svolta in collaborazione tra i nuclei territoriale e falchi –in questo frangente con il supporto di una pattuglia in borghese della Polizia di Stato- ha portato all’emissione di tre verbali per consumo di alcolici su area pubblica, al sequestro di 12 bottiglie di superalcoolici e di 12 dosi di sostanza stupefacente, già pronta per essere smerciata, che erano state, con ogni probabilità, gettate dagli spacciatori non appena si sono accorti della presenza delle forze dell’ordine. Un verbale amministrativo è stato emesso ad una sala giochi del territorio per il non rispetto degli orari di chiusura.

Infine, è stato svolto un accurato controllo all’interno di un locale di spettacolo, rivolto ad accertare la corretta funzionalità delle vie di uscita e di fuga e il rispetto della capienza massima. All’esterno del locale è stato rilevato un caso di malore dovuto all’assunzione di alcolici, per cui è stato necessario ricorrere alle cure mediche e ricovero presso il pronto soccorso cittadino.

«Tali servizi – fa presente l’assessore alla Sicurezza, Maira Cacucci – rientrano nella strategia di prevenzione attuata dal Comando di Polizia Locale al fine di contrastare il fenomeno dell’assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti da parte dei ragazzi in occasione di feste studentesche, che si rileva in particolare prima dell’accesso ai locali».