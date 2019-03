Porfido incontra il comitato dell’ospedale: “C’è sintonia”

Una delegazione del Comitato per la salvaguardia ed il rilancio dell’Ospedale di Saronno è stata ricevuta dal Direttore generale dell’ASST Valle Olona, Dr. Porfido.

Si è trattato di un incontro lungo e definito “positivo” dal comitato, durante il quale sono stati valutati i bisogni e le sofferenze attuali del nosocomio: la carenza di personale sanitario, in particolare di Medici con contratto a tempo indeterminato (particolarmente gravi nei reparti di Ostetricia e ginecologia ed in quello cruciale di Anestesia e rianimazione) e le note difficoltà logistiche e strutturali di alcuni reparti.

È stato sottolineato il ruolo importante della struttura per la sua posizione che lo rende potenziale riferimento di una popolazione prossima alle 200.000 persone distribuite in 17/18 comuni e 4 provincie.

Il comitato ha, inoltre, appreso con favore l’indizione di un bando di concorso per Direttore Sanitario di presidi: «Siamo grati al Dr. Porfido per la dichiarata disponibilità a mantenere un proficuo rapporto con il Comitato stesso nel prossimo futuro».

Prossimo impegno del Comitato sarà un incontro con i sindaci del comprensorio saronnese che si svolgerà lunedì 11.