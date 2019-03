Porte aperte al Birrificio Angelo Poretti per festeggiare la primavera

Il prossimo sabato 16 marzo, ci sarà l’apertura gratuita al pubblico del Birrificio Angelo Poretti di Induno Olona, in onore della primavera, che ospita per la prima volta una mostra mercato di fiori e piante e la consueta degustazione in anteprima della 7 Luppoli La Fiorita, la specialità prodotta in edizione limitata in onore della primavera.

La mostra mercato è aperta al pubblico dalle 9:00 alle 18:30, ad ingresso gratuito.

È necessario invece prenotare la visita al sito produttivo, anch’essa gratuita, sul sito del Birrificio Angelo Poretti all’indirizzo visite.birrificioporetti.it.