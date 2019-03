Porto Ceresio apre gli occhi sul mondo e incontra Libera

La terza edizione di “Porto Ceresio apre gli occhi sul mondo” – la rassegna organizzata dalla Biblioteca per incontrare e conoscere realtà che operano per il bene della società – prosegue sabato 23 marzo con un incontro dedicato a Libera, la rete fondata da don Ciotti che dal 1995 si batte per la legalità contro ogni forma di mafia e di ingiustizia.

L’appuntamento è per le 17 in Sala Bergamaschi con Antonella Buonopane, referente per la provincia di Varese.

«Libera – spiegano i responsabili – è una rete di associazioni, cooperative sociali, movimenti e gruppi, scuole, sindacati, diocesi e parrocchie, gruppi scout, coinvolti in un impegno non solo “contro” le mafie, la corruzione, i fenomeni di criminalità e chi li alimenta, ma “per: per la giustizia sociale, per la ricerca di verità, per la tutela dei diritti, per una politica trasparente, per una legalità democratica fondata sull’uguaglianza, per una memoria viva e condivisa, per una cittadinanza all’altezza dello spirito e delle speranze della Costituzione».

Alla fine dell’incontro un rinfresco offerto da Santa Caterina Italian bakery di Porto Caresio.