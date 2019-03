Porto Ceresio ritrova il suo Lido: tra poche settimane l’inaugurazione

Sarà la novità della stagione turistica 2019 e un bel ritorno “al passato” per Porto Ceresio. Tra poche settimane riaprirà il Lido, storico locale sul lago in una posizione invidiabile.

I lavori sono quasi completati, mancano gli arredamenti e la sistemazione esterna, poi quello che fino a pochi mesi fa sembrava un luogo abbandonato tornerà a vivere.

«E’ stato un impegno notevole ma credo ne sia valsa la pena – dice Daniela Donati, che insieme al marito Alberto Buzzi sta portando avanti la rinascita dello storico locale – Sarebbe stato un vero peccato perdere questo posto, in una posizione unica sul lago e l’unico del paese ad avere uno spazio così ampio affacciato sul Ceresio».

Il Lido, che ora si chiamerà Lido 2.0, avrà come un tempo la spiaggetta, si potrà attraccare dal lago con barche e motoscafi e sarà valorizzato il giardino che affaccia sull’acqua.

Un’offerta in più per Porto Ceresio, il comune più turistico sulla sponda varesina del Ceresio, che ritrova un luogo del passato in una nuova veste.