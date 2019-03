Il prof Galiano racconta il mondo dei ragazzi

Può capitare che sia l’insegnante a raccontare il mondo dei ragazzi ai genitori, anche fuori da scuola. Soprattutto se l’insegnante in questione è lo scrittore Enrico Galiano, relatore dell’incontro pubblico “Non ti ascoltano, se tu per primo non li ascolti”, in programma per venerdì 29 marzo, alle ore 21, presso l’auditorium “L’Angolo dell’Arte” di via Stazione, a Cislago.

Galiano è docente di lettere in una scuola di provincia e autore di due famosi romanzi: “Eppure cadiamo felici“, vincitore del Premio per la Cultura mediterranea come miglior romanzo per ragazzi, e “Tutta la Vita che Vuoi”. Ed è famosissimo tra i giovani, anche per la webserie “Cose da Prof” di ScuolaZOO, che ha superato i venti milioni di visualizzazioni. Ha dato il via al movimento dei #poeteppisti, flashmob di studenti che “imbrattano” le città di poesie.

Nel 2015 è stato inserito nella lista dei 100 migliori insegnanti d’Italia dal sito masterprof.it.

Ogni tanto prende la sua bicicletta e se ne va in giro per l’Europa con uno zaino, una penna e tanta voglia di stupore.

La serata sarà un’occasione unica per dialogare con Galiano e osservare da vicino le sfaccettature dell’universo adolescenziale, le paure e le speranze dei ragazzi raccontate dalla voce di chi ogni giorno, prima di tutto li ascolta, riuscendo ad entrare davvero in contatto con i suoi studenti.

Un incontro per tutti, ad ingresso libero e gratuito, organizzato dall’associazione Amici dell’infanzia di Cislago, per osservare da un punto di vista per alcuni inusuale “l’ingarbugliato e magico mondo dei ragazzi”