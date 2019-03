Il docente incontra ragazzi e genitori, tutti insieme, per raccontare e soprattutto per imparare ad ascoltare un mondo, quello dei giovanissimi, con cui troppo spesso si fatica a comunicare. Questo il senso dell’iniziativa “Non ti ascoltano se tu prima non li ascolti”, promossa dall’associazione Amici dell’infanzia per la sera di venerdì 29 marzo alle ore 21, presso l’auditorium “L’Angolo dell’Arte” di via Stazione, a Cislago.

Protagonista Enrico Galiano, insegnante e scrittore amatissimo da genitori e studenti anche per i suoi fortunati romanzi (“Eppure cadiamo felici” e “Tutta la vita che vuoi”) e per la web serie “Cose da prof”.

“Scrivo di ragazzi perché mi piace, perché è quello che vedo e vivo tutti i giorni. Perché ogni volta che ci parlo insieme, ogni volta che li osservo, in classe, a ricreazione, mi viene da urlare al mondo quanta bellezza c’è lì dentro, quanta forza, quanto coraggio – spiega Galiano – Perché il mondo troppo spesso li dipinge per quello che non sono. Scrivo di ragazzi perché è come se non avessero voce, loro che di voce ne hanno anche troppa. Scrivo di ragazzi, soprattutto perché voglio loro bene.”

Incontro aperto a tutti, a ingresso libero.

Per maggiori informazoni scrivere a info@amicidellinfanzia.org.