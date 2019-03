I protagonisti del “Piede d’Oro” si misurano sui saliscendi di Brenta

Dopo una domenica di pausa torna il circuito podistico del “Piede d’Oro”: domenica 31 marzo i partecipanti si confronteranno su uno dei percorsi più particolari del calendario, quello di Brenta, dove è in programma la 35a edizione della “Su e giò per i Runchitt”.

La gara valcuviana è un po’ più breve della media dal punto di vista chilometrico (7,5 Km il percorso lungo, 4,5 il corto) ma è più impegnativo per quanto riguarda le difficoltà del tracciato che prevede numerosi tratti in discesa e in salita. Il quartier generale della prova – organizzata come ogni anno dalla locale Pro Loco – è situato in località San Quirico nei pressi della pregevole chiesetta che si trova in cima al paese. (nella foto l’arrivo dello scorso anno)

Il programma prevede il minigiro per i bambini alle 8,40 mentre la gara scatterà alle 9 in punto, con in coda i partecipanti del nordic walking; da San Quirico i corridori scenderanno verso il centro storico per poi risalire in direzione della zona di partenza e arrivo dove verranno effettuate anche le premiazioni. La gara di Brenta prevede l’assegnazione del “Trofeo Giuliano Pregnolato” e della “Coppa Gianpiero Turuani”.