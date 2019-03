Rally dei Laghi: sarà un derby tra piloti varesini?

Con la pubblicazione dell’elenco ufficiale degli iscritti si può ufficialmente dare il via alla 28a edizione del Rally dei Laghi che si disputa sabato 16 (shakedown e partenza) e domenica 17 con via e termine a Varese e con prove speciali sulle strade dell’altra provincia, e più precisamente su Cuvignone, Alpe-Valganna e Sette Termini.

Ma prima di tutto è interessante vedere quali saranno i principali protagonisti dell’appuntamento motoristico più atteso della nostra provincia. Come al solito bisogna rilevare l’importanza della pattuglia dei piloti locali: salvo Andrea Crugnola (che farà da apripista in vista dell’esordio tricolore al Ciocco), al “Laghi” ci saranno tutti i più importanti rallyisti varesotti in attività. Tutta gente che ha già dimostrato di avere una dimensione ben superiore a quella zonale.

Dal campione in carica Giò Dipalma, all’accoppiata padre-figlio formata da Simone e Mauro Miele; dal campione italiano junior Damiano De Tommaso al quattro volte “Re dei Laghi” Beppe Freguglia, fino a Pippo Pensotti e Vanni Maran che hanno già vinto questa corsa: inserirsi al vertice, per chi viene da fuori, rimane impresa davvero difficile.

Però, tra gli “stranieri”, ci sono tre nomi da tenere d’occhio: il primo è quello di Paolo Porro che avrà una delle due Wrc al via, la Fiesta RS (l’altra è quella di Simone Miele, la Citroen Ds3) e che già conosce i percorsi delle prove speciali. Il secondo è quello di un altro comasco, Ivo Muzio, dotato di una vettura R5 e quindi tra quelle più performanti del lotto al pari di molti dei varesini citati. Il terzo e forse più atteso è quello di Simone Tempestini, origini italiane ma ormai da tempo basato in Romania: il pilota del 1994 ha maturato anche una buona esperienza nel Mondiale e per la prima volta tenterà di far saltare il banco all’ombra del Cuvignone.

Le vetture: non si può, purtroppo, non rilevare il drastico calo delle WRC che pure sono ammesse a questo tipo di competizione. Erano sette nella edizione 2018 nella quale la neve aggiunse spettacolo ma tolse anche di mezzo molti equipaggi prima che il rally entrasse nel vivo. Nutrita invece la pattuglia di R5 con ben sei Skoda Fabia (Dipalma, Freguglia, De Tommaso, M. Miele, Pensotti e Potente) oltre alla Hyundai I20 di Tempestini e alla C3 di Muzio. Poche ma agguerrite le S2000 (Spataro, Pederzani e Daverio), tante invece la S1600 tra i quali spuntano i nomi di Calabrini, Maran, Barsa Re e Bizzozzero ma non solo: nei prossimi giorni ne parleremo in modo più approfondito). A seguire le consuete battaglie delle categorie minori a partire dalla R3 dove Bosetti appare il principale favorito e dove registriamo il gradito ritorno in gara di un varesino amato dal pubblico come Ale Ripoli.

IL RALLY DEI LAGHI SU VARESENEWS

Come di consueto il “Rally dei Laghi” avrà ampio spazio sul nostro giornale: da mercoledì 13, sarà a disposizione dei lettori un liveblog che conterrà notizie, immagini, curiosità e informazioni di servizio sulla gara. Poi, quando la competizione prenderà il via, spazio agli aggiornamenti in tempo reale sull’andamento del rally. Il liveblog sarà sponsorizzato da Clerici Auto. Chi volesse legare il proprio marchio commerciale al liveblog di VareseNews può contattare il nostro ufficio commerciale all’indirizzo marketing@varesenews.it.