Rex, da Buckingham Palace ai sobborghi di Londra

Un amico a quattro zampe viziatissimo, costretto velocemente a fare i conti con il bello e il brutto della vita autonoma, in mezzo alla strada. Anzi peggio, nei quartieri più malfamati della capitale inglese. È la storia di “Rex, un cucciolo a palazzo”, l’animazione belga di Ben Stassen, in programma al Cinema Nuovo di viale Dei Mille domenica 10 marzo alle ore 15 per un nuovo appuntamento con CinemaKids, la rassegna cinematografica che Filmstudio90 dedica ai bambini.

Rex vive a Buckingham Palace ed è il cagnolino preferito della regina Elisabetta II. Ma un giorno perde le tracce della sua amata padrona e finisce per sbaglio in uno dei più terribili clan di lotta canina nei sobborghi di Londra.

Tra mille peripezie e spericolati combattimenti, nel suo epico viaggio per tornare a Palazzo, avrà modo di conoscere i veri valori della vita, il potere dell’amicizia e perfino l’amore.

Il biglietto costa per tutti 5 euro.

Per maggiori informazioni: filmstudio90@filmstudio90.it oppure 0332 830053.