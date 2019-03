Rimozione dei totem informativi. “Non sono mai stati utilizzati”

Le squadre del Comune di Varese sono al lavoro in questi giorni per rimuovere i “totem informativi” posati alcuni anni fa in diverse zone della città e mai di fatto utilizzati.

“Gli apparecchi non funzionanti da tanti anni rappresentavano ormai un elemento da dismettere in quanto totalmente inutile”, fanno sapere da Palazzo Estense. In queste ore quindi si stanno compiendo tutte le procedure per la rimozione e, dopo i lavori in piazza Carducci, oggi l’intervento si sta svolgendo in piazza Giovine Italia, piazza Beccaria e in piazza Monte Grappa. Nelle prossime ore saranno eliminati anche gli apparecchi non funzionanti di via Romagnosi e via San Martino.

I lavori proseguiranno anche nei prossimi giorni per completare l’intervento con la sistemazione del suolo dove poggiavano i totem e con la posa dei nuovi cubetti in porfido.