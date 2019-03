Rubato un intero treno di gomme da un’Audi nel parcheggio di via Rovereto

La foto sta facendo il giro delle pagine social di Busto Arsizio e dei pendolari. Ignoti hanno rubato, nella notte, un intero treno di gomme da un’Audi parcheggiata all’interno dell’area comunale di via Rovereto, recentemente rinnovata e inaugurata dall’amministrazione comunale che ha asfaltato e illuminato il parcheggio. Purtroppo, però, non sono presenti ancora telecamere per individuare i responsabili.