Prima serata ufficiale da candidata sindaco per Irene Bellifemine

Dopo la presentazione dello scorso 16 febbraio, si è svolta nella serata di lunedì 4 marzo la prima uscita pubblica di Irene Bellifemine, candidata sindaco della coalizione di centrosinistra (Partito Democratico, liste “Insieme” e “Malnate Sostenibile”) a Malnate.

Luogo della serata, pieno come tre anni fa per Samuele Astuti, Villa Magnolia, dove la candidata ha espresso quello che sarà il proprio programma elettorale, basato sulle parole impegno, valore e passione.

Ad aprire la serata Samuele Astuti, ex sindaco e ora consigliere regionale: “È un momento molto bello l’inizio della campagna elettorale e sono contento ci siano così tante persone questa sera. Abbiamo costruito una coalizione importante che è ancora qui compatta”.

Dopo le parole di chi con Irene Bellifemine ha condiviso lavoro, impegno associazionistico, amministrativo e politico, la parola è passata alla protagonista della serata, la candidata a sindaco: “Non nascondo l’emozione di essere qui stasera. Come sapete sono originaria di Molfetta ma mi sono innamorata subito di Malnate. È stato facile entrare nel cuore della città grazie alle tante associazioni. Qui ho potuto mettere radici e crescere come persona assieme a mio marito, che adoro e con il quale ho avuto la fortuna di creare una famiglia formata da quattro figlie, tutte con la passione per la musica classica”.

”Il mio lavoro – prosegue la candidata – mi ha permesso di conoscere Malnate e i malnatesi. Ho avuto la possibilità di incontrare tante persone e qualcuno ha deciso di coinvolgermi e darmi una possibilità nella vita amministrativa. Con questo bagaglio di esperienza mi metto a disposizione di Malnate come sindaco, portando avanti il progetto della coalizione, cercando di portare benessere alla città. Voglio restituire un grosso favore alla città che mi ha accolto”.

”Con l’amministrazione Astuti – continua il discorso – ci siamo basati sull’ascolto, mettendo il bambino al primo posto. Come coalizione vogliamo continuare su questo aspetto. Sucurezza, mobilità dolce e ambiente sono alle basi del nostro programma. Le parole chiave saranno tre: impegno, valore e passione”.

”Vogliamo una Malnate – conclude Irene Bellifemine – più bella, sostenibile e smart”.