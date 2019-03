Inizia la campagna elettorale di Irene Bellifemine

Dopo la conferenza stampa di sabato 16 febbraio nel quale ha annunciatola sua candidatura come sindaco per la Città di Malnate, Irene Bellifemine lancia una serie di appuntamenti per incontrare la cittadinanza.

Il primo è per lunedì 4 marzo ore 21 presso la Pasticceria Bassi – Villa Magnolia di piazza Luraschi (la piazza della stazione). Sarà l’occasione per la presentazione della candidata, scelta come rappresentate della solida coalizione di centrosinistra per Malnate (Pd con le liste civiche MalnateSostenibile e Insieme), seguita da un momento di confronto con i cittadini per raccogliere spunti, idee, richieste e criticità che stanno a cuore ai malnatesi.

Saranno presenti l’attuale vicesindaco Olinto Manini e il consigliere regionale Samuele Astuti.

«Obiettivo della nuova squadra – dichiara Irene Bellifemine – sarà quello di garantire continuità a questo importante progetto, portandolo a nuovi livelli di realizzazione ed introducendo contemporaneamente un programma innovativo basato sull’idea di bellezza per la città, sostenibilità, cura e valore per il territorio».

Sono già in programma altri eventi, pensati come appuntamenti informali in giro per la città. Venerdì 8 marzo al bar Sartorelli un incontro con i cittadini per “Un caffè con la candidata” a partire dalle ore 10. Nel pomeriggio dalle ore 16.30 invece, in occasione della Festa delle Donne, l’attuale assessore sarà in piazza delle Tessitrici per “Una mimosa alle Tessitrici”, un momento per chiedere, proporre e informarsi su cosa vorrà fare la candidata per Malnate tra una fetta di torta mimosa e una tazza di tè.