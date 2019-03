Per San Patrizio una birra con il candidato sindaco

Il giro di incontri informali sul territorio per la campagna elettorale di Irene Bellifemine, candidato sindaco per il centrosinistra a Malnate, è iniziato l’8 marzo per la festa della donna e prosegue domenica 17 marzo dalle 18 alle 21 in piazza Repubblica a Malnate in occasione di San Patrizio.

Irene Bellifemine sarà in piazza a disposizione dei cittadini per raccogliere richieste, proposte e critiche in un’ottica di confronto attivo e utile. Durante l’evento “San Patrizio con Irene” sarà possibile degustare birra e fermarsi per un aperitivo.

Dalla prossima settimana inizieranno i contatti con le numerose associazioni sul territorio per un confronto proattivo finalizzato a focalizzare nuovi obiettivi per rendere più vitale il tessuto culturale della città. Sono stati aperti anche due canali diretti con il candidato a cui le associazioni, ma anche i cittadini, potranno rivolgersi: telefono cellulare 3515155433 e indirizzo mail irenebellifeminesindaco@gmail.com

Dal 21 marzo invece partiranno quattro appuntamenti serali a cui la candidata invita la cittadinanza a partecipare per confrontarsi su tematiche precise. La prima sarà alla Casa del Popolo di Gurone il 21 marzo alle ore 21 e sarà dedicata alle idee per vivere Malnate attraverso cultura, musica e arte. Ogni serata avrà un tema per affrontare in modo efficace problemi e progetti inerenti ad ambiente, sicurezza, cultura, servizi.