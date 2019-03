Si è spento Piercarlo Carnaghi, punto di riferimento della biblioteca

E’ mancato Piercarlo Carnaghi, per decenni dipendente comunale nel settore Cultura e in Biblioteca.

Il sindaco Emanuele Antonelli, a nome dell’intera Amministrazione comunale, si stringe ai familiari e ai tanti appassionati di storia locale e alle associazioni cittadine che lo consideravano un punto di riferimento: a lui si deve infatti la nascita e lo sviluppo della sezione di storia locale della biblioteca, in cui sono conservati i libri e i documenti che riguardano la storia e le tradizioni cittadine che Carnaghi conosceva appunto in maniera molto approfondita.

Molti anche gli studenti che si rivolgevano a lui per consigli e ricerche bibliografiche per tesi o lavori di ricerca universitari. Non solo quindi un collaboratore scrupoloso per l’Amministrazione comunale, ma uno studioso competente e appassionato che mancherà molto alla Città.

“E’ una grave perdita per la nostra storia locale e per tutti i suoi numerosi cultori, un appassionato e uno studioso di cui cercheremo di omaggiare degnamente la memoria” confermano dall’assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca.