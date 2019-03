Sindaci e comitato uniti per il futuro dell’ospedale di Saronno

Continua senza sosta l’attività del Comitato per la salvaguardia e il rilancio dell’ospedale cittadino che dopo un incontro con il nuovo direttore generale Eugenio Porfido ha organizzato un meeting con i sindaci del comprensorio.

Lunedì sera si è tenuto il momento di confronto, rigorosamente a porte chiuse, che in passato era stato un’abitudine ma che negli ultimi anni era venuto a mancare. Al vivace e costruttivo dibattito hanno partecipato 9 sindaci (delle province di Varese, Como e Monza) ed il presidente della Commissione Sanità di Regione Lombardia, Emanuele Monti. Altri 3 sindaci hanno aderito all’invito ma non hanno potuto garantire la presenza.

“Nell’appuntamento – spiega il portavoce del Comitato Massimo Beneggi – sono stati affrontati i principali problemi del nostro ospedale e valutate le possibili soluzioni. Vi è stato da parte dei partecipanti l’impegno al coinvolgimento della conferenza dei sindaci dell’Ats Insubria che, ci auguriamo, possa estendersi anche alle altre Ats confinanti”.

Il Comitato in questi mesi ha accesi i riflettori sulla carenza di personale sanitario, in particolare di medici con contratto a tempo indeterminato (particolarmente gravi nei reparti di ostetricia e ginecologia ed in quello cruciale di anestesia e rianimazione) e le note difficoltà logistiche e strutturali di alcuni reparti. Del resto l’ospedale di Saronno per la sua posizione strategica è di potenziale riferimento di una popolazione prossima alle 200 mila persone.