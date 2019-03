Il sindaco consegna le chiavi della città a Re Risotto: arriva il Carnevale

Non solo le chiavi della città, ma anche la fascia tricolore, a sancire in maniera ancora più “ufficiale” il passaggio di consegne tra il sindaco Andrea Cassani e Re Risotto, che fino a sabato avrà il compito di guidare Gallarate.

La cerimonia è andata in scena come da tradizione questa mattina (mercoledì 6 marzo) nel salone della scuola materna Ponti di via Poma: con la consegna delle due enormi chiavi, sì è aperto il Carnevale gallaratese.

Pietro Tenconi (94 anni, ideatore e “interprete” del Re Risotto, elevato a maschera ufficiale della città con delibera della giunta comunale il 5 febbraio 2007) è stato investito dell’importante compito dal capo della giunta di centrodestra e dall’assessore alla Cultura Isabella Peroni. Al fianco di Tenconi l’inseparabile Regina Luganeghetta, il presidente della Pro Loco Vittorio Pizzolato, la presidente del Consorzio scuole materne Vita Francesca D’Alba, e soprattutto i bimbi della materna, tutti in maschera e tutti “armati” di coloratissime stelle filanti. I piccoli alunni hanno accolto il Re Risotto scandendo il suo nome, mentre al sindaco Cassani e all’assessore Peroni è stato riservato un interminabile applauso.

Il clou dei festeggiamenti, organizzati come sempre dalla impagabile Pro Loco cittadina, sarà sabato 9 con il GallCarneval, tradizionale “passerella” del Re e della Regina, scortati da carri e gallaratesi in maschera, in un tripudio di coriandoli, stelle filanti e musica.

Il programma prevede alle 14.30 in piazza Libertà spettacoli di animazione per i bambini; alle 14.45 la partenza della sfilata (da Palazzo Broletto); alle 15.30 davanti alla Basilica di Santa Maria Assunta la gran festa con Risotto, Luganeghetta e la conduzione di Pippi e Ciccio Pasticcio. Novità di quest’anno sarà il ritorno della “pentolaccia”, con la quale si coinvolgeranno i bimbi ma anche i loro genitori. Una mega festa in piena regola, con divertimento assicurato.

Carnevale Gallarate: le strade chiuse al traffico

Queste le vie del centro cittadino e della ztl chiuse al traffico veicolare, dalle 13.30 alle 18, per consentire lo svolgimento della manifestazione: via Damiano Chiesa; largo Donatori del sangue; un tratto di via Cantoni; piazza San Lorenzo; via Cavour; largo Camussi, corso Italia, piazza Libertà.