Tamponamento in 336: due bambini rimasti feriti

immagine di repertorio

Ancora un incidente nel tratto finale della 336 all’uscita di Busto Arsizio direzione Autolaghi.

Tre vetture sono rimaste coinvolte in un tamponamento. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno trasportato in ospedale per accertamenti una donna di 44 anni e due bambini di 4 e 9 anni. Fortunatamente le loro condizioni non sono preoccupanti.

Lo scontro ha creato diversi problemi alla circolazione, a quell’ora molto intensa.

Dopo circa un’ora un altro incidente è avvenuto in direzione opposta verso l’aeroporto