Torna la neve a 700 metri di quota

Torna la neve di marzo. Non abbondantissima, ma comunque c’è.

L’aveva anticipata, con buona precisione, Marcello Mazzoleni, metereologo per passione.,

«Nel post di ieri “se ci fosse stato #MeteoSincero” parlavo di nevicate fin sui 400/700 metri in arrivo in Valsesia ed ecco come ci si sveglia oggi a Pila Valsesia (Vercelli) a soli 686m di quota». Giusto una spolverata, come si dice, ma ben visibile sui tetti e sugli alberi del microscopico paesino in alta Valsesia.