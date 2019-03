Trattore troppo alto, urta il ponte e si ribalta

Chissà come è accaduto, che abbia preso una strada ignota, sapendo di avere in mano un mezzo ingombrante. Chissà come ha fatto a infilarsi sotto al ponte troppo basso, rischiando la vita quando il trattore si è ribaltato nell’impatto con la travata del ponte.

Galleria fotografica Trattore ribaltato a Vizzola Ticino 4 di 4

È successo oggi, giovedì 21 marzo, intorno alle ore 11:30, a Vizzola Ticino, sulla strada alzaia del canale. Protagonista: un agricoltore di 82 anni, alla guida di un grosso trattore.

Il mezzo agricolo ha urtato l’impalcato di un ponte stradale che scavalca corso d’acqua e alzaia: dopo l’urto si è inclinato, intrappolando il conducente all’interno nella cabina, deformatasi per l’impatto. Ivigili del fuoco del distaccamento di Somma Lombardo, intervenuti con un’autopompa, hanno liberato la persona e collaborato con il personale sanitario per soccorrere il ferito.

L’uomo è finito in ospedale in codice giallo, ferito ma non in immediato pericolo di vita.