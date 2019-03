Truffa agli anziani, Regione stanzia 170 mila euro per i comuni lombardi

Uno stanziamento di 170.000 euro per la prevenzione e il contrasto dei reati contro la popolazione anziana.

Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale.

GIÀ INVIATE LETTERE AI COMUNI PER ADERIRE A BANDO – La misura è riservata ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

DA REGIONE STANZIATI 170.000 PER 2019 E 2020 – Per la realizzazione dei progetti sono stati stanziati 170.000 euro da

assegnare in parti uguali ai comuni che sottoscriveranno l’accordo: 70.000 euro per il 2019 e 100.000 euro per l’anno 2020.

COFINANZIAMENTO PER PREVENZIONE E CONTRASTO – “Il contributo della Regione – ha spiegato l’assessore – coprirà sino all’80% del costo del singolo progetto per: stipulare accordi di collaborazione per iniziative formative, informative e culturali; attuare interventi di assistenza di tipo materiale e psicologica; fornire materiali divulgativi; retribuire prestazioni del personale esterno al comune e assistenza di tipo materiale e psicologica alle vittime di reati”

ADESIONI – Sono 24 i comuni lombardi che hanno già aderito alla proposta, così suddivisi per province:

PROVINCIA DI MILANO: Milano, Sesto San Giovanni, Abbiategrasso,

Legnano, Corsico, Rho, Rozzano e Cinisello Balsamo.

PROVINCIA LECCO: Lecco

PROVINCIA DI MONZA-BRIANZA: Desio, Seregno, Limbiate e Lissone

PROVINCIA DI VARESE: Gallarate e Busto Arsizio

PROVINCIA DI CREMONA: Crema

PROVINCIA DI LODI: Lodi

PROVINCIA DI MANTOVA: Mantova

PROVINCIA DI BRESCIA: Brescia

PROVINCIA DI COMO: Cantù

PROVINCIA DI PAVIA: Pavia, Voghera e Vigevano

PROVINCIA DI BERGAMO: Bergamo.