Un autogol condanna la Caronnese

Recupero sfortunato per la Caronnese, che perde 1-0 in casa della Virtus Bergamo.

A decidere la sfida, rinviata più volte per gli impegni della Rappresentativa di Serie D al “Viareggio” – vinto oggi ai rigori dal Bologna in finale contro il Genoa -, è stata un’autorete di Costa al 43’ della ripresa. Un colpo di testa del difensore rossoblu che si è insaccato beffardamente alle spalle del portiere Barlocco.

Seconda sconfitta consecutiva per la Caronnese dopo il ko interno di domenica contro il Ciserano. Nel prossimo impegno i ragazzi di mister Achille Mazzoleni andranno in Veneto per affrontare l’Ambrosiana, una sfida da non sbagliare.