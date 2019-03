Caronnese, sconfitta pazza

Sette gol in una gara pazza che però vede la Caronnese rimanere a mani vuote. Per il Ciserano tre punti d’oro per la corsa salvezza grazie a un 3-4 ricco di emozioni.

LA GARA – Vantaggio immediato dei bergamaschi con Bertazzoli al 5’, ma Corno con una doppietta in rapida successione tra il 32’ e il 35’ ribalta il risultato prima dell’intervallo. Nella ripresa gli ospiti, all’esordio di mister Roberto Simonelli in panchina, hanno la forza di controsorpassare e portarsi sul 3-2 grazie alla Bertazzoli al 15’ e Mulac al 20’. Di Munno al 36’ sigla il momentaneo 3-3 ma un minuto dopo è Ghisalberti a mettere a segno il 3-4 definitivo.

In classifica Mantova e Como vincono e volano. Sono 19 i punti dei virgiliani primi in classifica sul Rezzato terzo, sconfitto 1-0 in casa proprio dai Lariani. Vittoria 3-2 per il Mantova a Pontisola mentre la Pro Sesto viene sorpresa in casa dal Legnago 3-2.