Un corso di training autogeno tra i libri

In libreria per un corso di Training Autogeno. Succede a Laveno Mombello, nello spazio di Via Labiena, dove tra si terranno delle lezione prova tra i libri.

A tenere i sette incontri sarà Monica Bacchi, operatore qualificato dall’Associazione Psicologi Lombardia mentre per chi vuole fare una prova, il primo incontro è per lunedì 11 marzo, alle 18. Per informazioni e conferma di partecipazione al 1° incontro: 347 7307817 Monica Bacchi.