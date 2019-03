Un incontro su Trofeo Binda e il ciclismo femminile

In occasione dell’imminente Gara dell’UCI Women’s Worldtour – Trofeo Binda del prossima 24 marzo, la Pro Loco di Azzio ha organizzato per giovedì 14 marzo alle ore 20.45 presso la sede di Via Cadona 3 ad Azzio, un incontro su “il Trofeo Binda ed i ciclismo femminile”.

Interverranno: Mario Minervino, presidente Cycling Sport Promotion, Sergio Gianoli, giornalista sportivo, Alice Gasparini, ciclista professionista. Moderatore Mauro della Porta Raffo.