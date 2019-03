Un intervento dell’equipe di urologia trasmesso al congresso nazionale

Un intervento dell’equipe di urologia del Circolo di Varese verrà presentato a “SIU LIVE”, il maggior congresso di Chirurgia urologica organizzato dalla Società Italiana di Urologia. Il congresso si svolgerà a Roma il 28 e 29 Marzo prossimi, presso l’Auditorium del Massimo.

Il dott. Giovanni Saredi, Responsabile dell’Urologia varesina, è stato invitato a partecipare con la sue équipe con un intervento eseguito con una modalità particolare, definita Thulep en bloc.

L’operazione è stata registrata in una delle sale operatorie dell’Ospedale di Circolo settimana scorsa e verrà trasmessa venerdì 29 marzo, a Roma, dalle ore 14 alle 15.

«L’Urologia di Varese è stata una delle prime in Italia, sette anni fa, ad eseguire interventi di enucleazione prostatica con il laser Tulio – spiega il Dott. Saredi – Da circa 3 anni, poi, eseguo una particolare metodica chiamata ThuLEP en bloc, che prevede l’asportazione dell’intero adenoma prostatico in un unico blocco. Finora tale tecnica è stata eseguita soltanto da un gruppo urologico coreano e in Italia siamo gli unici ad eseguirla. È per questo motivo che sono stato invitato ad eseguire questo intervento presso la SIU LIVE”.

Il programma scientifico della SIU LIVE 2019 prevede la trasmissione su 9 schermi di oltre 100 procedure chirurgiche che vedranno la partecipazione di numerosi centri italiani, europei, americani ed asiatici con l’obiettivo di rendere SIU Live un grande evento di chirurgia urologica internazionale, in grado di raggiungere, oltre a tutti i partecipanti in sala, numerosi urologi in tutto il mondo, collegati in streaming con l’Auditorium del Massimo a Roma.