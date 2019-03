Un parcheggio provvisorio in attesa del multipiano

Un nuovo parcheggio a ridosso della stazione. È quello che verrà allestito in modo provvisorio nel retro stazione di Saronno Centro.

«Servirà a favorire l’interscambio ferro‐gomma – sottolinea Angelo veronesi Presidente commissione mista Urbanistica e Opere Pubbliche – Finalmente un nuovo parcheggio, fortemente voluto dall’amministrazione Fagioli. Non si attendono i tempi dei privati che stanno edificando sulla ex Cemsa, ma si procede spediti per dare alla città un nuovo parcheggio di 300 posti auto».

Lo spazio , nelle intenzioni dell’amministrazione, servirà ad alleggerire le vie assediate dalle automobili parcheggiate dai pendolari.

«Attendiamo che le ferrovie contribuiscano affinché si possa liberare spazio per il parco creando un parcheggio multipiano – ha ricordato Veronesi – Una volta creato il parcheggio, si potrà finalmente inaugurare un nuovo polmone verde, un grande parco, che vogliamo da sempre».