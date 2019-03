Un premio in memoria delle storiche ostetriche dell’Ondoli

L’associazione Amor (Associazione Mamme per l’Ondoli in Rinascita) ha deciso di istituire il Premio “Rizzi Gulinelli”, un riconoscimento da assegnare ogni anno a una persona che si è distinta nella sua vita e in questi anni nell’assistenza sanitaria o sociale e nella cura delle mamme o dei bambini del territorio del Basso Verbano, quello di pertinenza dell’ospedale Carlo Ondoli di Angera.

Si tratta di un premio dal forte valore simbolico, intitolato alla memoria due storiche ostetriche angeresi, Marta Rizzi ed Elisa Gulinelli, e che vuole ringraziare annualmente con un riconoscimento quelle persone che dedicano la propria esistenza o carriera lavorativa alla tutela del diritto alla salute e del diritto alla vita dei più piccoli e delle loro mamme.

Nel segno di una tradizione che in quest’area si vuole recuperare dopo anni molto difficili. Il primo vincitore del Premio “Rizzi Gulinelli” è stato scelto dal consiglio direttivo di Amor e verrà annunciato sabato 16 marzo nel corso del convegno dal titolo “Un percorso nascite per il Basso Verbano”, a cui prenderanno parte esperti ed autorità e che servirà a illustrare come cambierà, in particolare, il ruolo dell’ostetrica alla luce delle nuove normative approvate dalla Regione Lombardia, normative che sono un’opportunità importante anche per un territorio che ha subito la chiusura del Punto nascite del suo ospedale di riferimento.

La premiazione, però, avverrà nel corso di una cerimonia che verrà organizzata ad Angera domenica 7 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Salute.