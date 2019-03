Un percorso nascita per il basso Verbano: incontro pubblico

Sabato 16 marzo, l’associazione Amor (mamme per l’Ondoli in rinascita) organizza ad Angera un incontro pubblico dal titolo “Un percorso nascita per il Basso Verbano”.

In una fase delicata per un territorio e per una comunità che ha subito la chiusura del punto nascite, la realizzazione di una rete di assistenza ostetrica e pediatrica vicina ai cittadini è possibile anche grazie alle recenti normative deliberate dalla Regione Lombardia in tema di percorso nascita (concepimento, gravidanza, travaglio, parto e puerperio) di cui si sa ancora molto poco. La conferenza si terrà presso la Sala consiliare del comune di Angera, dalle 9,30 alle 13 (con ingresso libero al pubblico).

A spiegare e ad approfondire questo tema e le normative approvate in Lombardia, ci saranno alcuni tra i massimi esperti in materia, tra cui il dottor Luigi Gargantini (Pediatra e coordinatore del Comitato percorso nascita Regione Lombardia), la dottoressa Nadia Rovelli (referente Ordini Professione Ostetrica Regione Lombardia e membro del Comitato percorso nascita Regione Lombardia) e la dottoressa Barbara Grandi (ginecologa dell’Associazione scientifica Andria).

Tra le autorità hanno confermato la loro partecipazione l’Assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, il Presidente della Commissione Sanità di Regione Lombardia, Emanuele Monti, e il direttore generale dell’Ats Insubria, Lucas Maria Gutierrez.