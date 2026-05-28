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Iniziato il percorso di confronto sul Pgt di Angera

La commissione tecnico-urbanistica avvia il percorso per il nuovo piano e aggiornare il documento del 2016. Focus su riqualificazione, mobilità e partecipazione dei cittadini

Generico 25 May 2026

L’amministrazione di Angera ha avviato il dibattito sulla pianificazione territoriale per aggiornare il documento urbanistico risalente al 2016. La commissione tecnico-urbanistica, riunitasi il 25 maggio, ha definito gli indirizzi politici della maggioranza, ponendo come linee guida l’abbattimento del consumo di suolo, in accordo con le normative regionali e provinciali, la semplificazione delle normative, la riqualificazione del centro storico, una nuova gestione della mobilità e la valorizzazione del paesaggio, che include la mappatura delle cascine presenti sul territorio.

L’assessore al PGT e all’ambiente, Milo Manica, ha dichiarato: «Apriamo una fase di confronto costruttivo e partecipato, coinvolgendo forze politiche e cittadini. L’intenzione è scrivere le regole insieme perché disegniamo il futuro della città di Angera». Il percorso di pianificazione procede insieme allo studio sulla mobilità, che ha raccolto 173 risposte tramite un questionario rivolto alla cittadinanza. L’amministrazione prevede di inserire nel prossimo consiglio comunale una variazione di bilancio per finanziare la fase propositiva, che terminerà entro la fine dell’anno per fornire indicazioni utili alla stesura del piano dei servizi.

L’assessore Manica ha aggiunto: «Vogliamo definire le strategie per ripensare la città pubblica da costruire con il contributo dei privati creando un elenco di buone pratiche e di soluzioni innovative che possono unire servizi ai cittadini e mitigazione degli effetti del clima che cambia»

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Pubblicato il 28 Maggio 2026
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