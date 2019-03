Uyba, ci siamo: una finalissima per conquistare la coppa

Per la Uyba è arrivato il momento del “raccolto” dopo lunga semina. Martedì 26 marzo alle 20,30 il taraflex del PalaYamamay sarà teatro della finalissima di ritorno di CEV Cup, gara che vedrà opposte le padrone di casa della Yamamay E-Work Busto Arsizio contro le rumene del CSM Volei Alba Blaj (apertura casse e cancelli ore 19, già esauriti un paio di settori dell’impianto).

Gennari e compagne sono a un passo dall’impresa che vedrebbe nuovamente sollevare al cielo il prestigioso trofeo europeo, che manca a Busto dal 2012, l’indimenticabile anno del triplete. E che era già finito in bacheca nel 2010, prima vittoria assoluta per la società biancorossa. Dopo la netta vittoria nella gara di andata (0-3 in Romania – QUI l’articolo), solo due set separano le biancorosse dal traguardo e tutte le Farfalle sono pronte a dare battaglia alle avversarie, come anticipato dalla capitana bustocca Alessia Gennari alla vigilia dell’appuntamento.

«Sappiamo di essere a un passo dalla storia, ma siamo sicure che non sarà una partita semplice. Noi dobbiamo pensare solo a mettere in campo la nostra migliore pallavolo: se giochiamo tutte al massimo sappiamo di essere superiori. Sarà emozionante vedere il Palayamamay pieno per spingerci alla vittoria, non vediamo l’ora di martedì sera: vogliamo festeggiare con i nostri tifosi, ma prima c’è una partita da giocare e la pallavolo insegna che non è mai detta l’ultima parola, fino a che la palla decisiva non viene messa a terra».

Nessun problema di formazione per coach Mencarelli che dovrebbe schierare il sestetto composto da Orro in regia, Meijners opposto (l’olandese in predicato di essere preferita a Grobelna, soprattutto dopo la strepitosa prova di sabato contro Casalmaggiore), Gennari e Herbots in attacco. Conferma anche per Bonifacio e Berti al centro (dove come noto non può essere utilizzata Samadan) oltre naturalmente a Giulia Leonardi nel ruolo di libero.

Il team allenato da coach Zakoc presenterà probabilmente in avvio il 6+1 visto al Transilvania Sporting Center di Sibiu: Kitipova in diagonale con Baciu, al centro la capitana Onyejekwe e Ninkovi, in banda la ex legnanese Newcombe e Lazarevic, mentre il libero sarà Vujovic.

QUI ALBA: ZAKOC CI CREDE

Sugli spalti, pronti a sostenere le proprie beniamine e a fare festa con loro, ci saranno oltre 4000 tifosi con il volto ornato dai colori biancorossi, visto il servizio apposito presente nel foyer del palazzetto, e con indumenti rosso fiammante come consigliato dagli Amici delle Farfalle. Ma proprio perché fino a che l’ultima palla non è caduta a terra e l’arbitro non ha fischiato, lo stesso coach Mencarelli chiede alle sue ragazze la massima concentrazione e la necessaria prudenza perché le rumene scenderanno in campo desiderose di riscatto e di tentare l’impresa. Non dimentichiamo che l’Alba è riuscita anche a eliminare la corazzata turca del Galatasaray nei quarti di finale, come ricorda il tecnico Zakoc: «Come ho detto dopo la partita di Sibiu, all’andata abbiamo lasciato una brutta impressione, fondamentalmente c’era solo una squadra in campo, Busto Arsizio, e non abbiamo giocato come è doveroso la finale. Nella seconda partita proveremo prima di tutto a fare un altro tipo di gioco, dimostrare a tutti che quello dell’andata è stato un incidente, confermare che abbiamo giocato una finale di Champions League lo scorso anno e in questa stagione abbiamo giocato molto bene la Coppa CEV. Le possibilità sono poche ora, quindi vogliamo goderci la partita, giocare senza pressioni, avere un altro atteggiamento e, chissà, forse faremo qualcosa di straordinario».

DIRETTAVN

La partita del PalaYamamay sarà raccontata in diretta da VareseNews attraverso un liveblog già aperto dalla vigilia: all’interno notizie, curiosità, immagini e informazioni per seguire al meglio la partita. Poi, dalle ore 20 circa, la cronaca minuto per minuto di quanto accadrà all’interno del palazzetto di Busto Arsizio. I lettori possono partecipare alla narrazione scrivendo nello spazio commenti (è sufficiente una registrazione momentanea) o usando gli hashtag #direttavn o #uybaalba su Twitter o Instagram. Per accedere fin d’ora al live CLICCATE QUI.