Varesotti d’argento a Special Olympics

(Foto Facebook – Special Olympics Italia)

Sono partiti con tanto entusiasmo, tornano contenti e con una medaglia di argento al collo.

Marco Lozza di Malnate e Michele Cappiello di Brenta, entrambi giocatori della “Malnate & Sport Asd”, la squadra di basket dell’associazione “La Finestra”, hanno vissuto un’esperienza unica all’edizione 2019 di Special Olympics, che si è svolta ad Abu Dhabi.

Non solo. Oltre alla gioia e all’emozione di partecipare alla manifestazione più importante al mondo, i due varesotti tornano con un grande risultato sportivo: il secondo posto nel torneo di basket, battuti solo nella finale dai padroni di casa dell’Arabia Saudita.

Ottimo anche il piazzamento per gli azzurri del basket unificato, che hanno conquistato il bronzo battendo nella finalina il Mali.

Rimarrà per loro un’avventura fantastica, da raccontare e che li renderà orgogliosi a vita. Anche per questo al loro rientro in Italia verrà riservata una festosa accoglienza. Per saperne di più potrete recarvi al Palazzetto di via Gasparotto verso le 19 di venerdì 23 marzo.