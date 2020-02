Special Olympics, annullati i giochi estivi di Varese 2020

«Vi comunico con grande rammarico ma certa di incontrare la vostra comprensione ed il vostro sostegno in questa decisione, che in virtù dell’emergenza che affligge il nostro Paese, i Giochi Nazionali Estivi di Varese, previsti dal 13 al 18 giugno 2020, sono ufficialmente annullati».

Lo fa sapere in una nota ufficiale Alessandra Palazzotti Direttore Nazionale di Special Olympics che si sarebbero dovuti tenere appunto la prossima estate nella Città Giardino la quale già in passato ospitò diverse manifestazioni legate a questa realtà, “un movimento globale che sta creando un nuovo mondo fatto di inclusione e rispetto, dove ogni singola persona viene accettata e accolta, indipendentemente dalla sua capacità o disabilità“. Più precisamente, a Varese erano attese circa 3mila atleti, oltre a tecnici e familiari mentre era allo studio la predisposizione di un vero e proprio “villaggio olimpico” per fare da quartier generale della manifestazione.

«La nostra Organizzazione continuerà a perseguire una linea di massima precauzione con l’obiettivo prioritario di assicurare la tutela della salute di tutti, Atleti in primis. Chiediamo a tutti i Direttori Regionali, Provinciali ed ai nostri Team, relativamente al proseguimento dell’attività sportiva a livello regionale e locale, di osservare il decreto legislativo in materia, il cui stralcio vi riporto di seguito: “In tutti i comuni delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, richiamato in premessa».

Una comunicazione inoltrata immediatamente anche negli uffici della Camera di Commercio che, attraverso la Varese Sport Commission aveva deciso di sostenere con forza la grande manifestazione dedicata agli atleti con disabilità intellettiva. Lo staff di piazza Montegrappa ha accolto con grande dispiacere la notizia, visto che da tempo era al lavoro per garantire un’accoglienza e un’organizzazione di alto livello: la salute degli atleti (che, appunto, si trovano in condizioni differenti rispetto ai normodotati) va salvaguardata prima di ogni cosa.