Vigili del fuoco al lavoro per un’auto in fiamme

Ieri, giovedì 28 febbraio, alle ore 23.30, i vigili del fuoco del distaccamento di Luino, sono intervenuti nel comune di Cuveglio, in via Villaggio Primavera per un incendio di un’autovettura.

Per cause ancora in fase di accertamento un’auto in sosta era avvolta dalle fiamme.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.