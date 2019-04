Acqua del rubinetto: la scelta green dell’asilo

“Acqua del rubinetto? Sì grazie”. È la scelta green della Scuola dell’infanzia Divina Provvidenza di Casbeno che sarà presentata alle famiglie e a tutte le persone interessate sabato 6 aprile alle ore 9.30 nel salone dell’asilo, in via Della Conciliazione 3, Varese.

L’acqua del rubinetto è la più controllata perché a Varese viene analizzata con maggiore frequenza rispetto a quella in bottiglia. In più, l’asilo, effettuerà controlli specifici due volte l’anno direttamente al rubinetto da cui viene prelevata l’acqua per i bambini, per garantire una sicurezza anche superiore.

Inoltre l’acqua del rubinetto non subisce operazioni di trasporto e permette all’asilo di risparmiare oltre 8,5 chili di bottiglie di plastica ogni mese .

“Dobbiamo smettere di inquinare, per i nostri bambini e per essere una green school”, spiegano i promotori.