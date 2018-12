Asilo infantile Divina Provvidenza

Via Della Conciliazione 3, Varese

Numero di telefono: 0332 312147

Indirizzo email: sm.casbeno@libero.it

Sito web: www.lasilodicasbeno.it

Tipologia di scuola: Fism

Orario di apertura: 07.30 alle 17.30

Prescuola: sì

Doposcuola: sì

Sezione Primavera (bimbi 2-3 anni): sì

Servizio di nido: no

Sala dedicata alla nanna: sì

Cucina: interna

Giardino: sì

Sezione estiva: sì

Breve descrizione dell’offerta formativa

Svolgiamo la nostra opera educativa creando nella Scuola un ambiente “familiare” che consenta una crescita serena e completa della personalità del bambino. Con questo obiettivo vengono organizzati alcuni percorsi particolari che riguardano: la percezione e il movimento; il gesto, l’immagine e la parola; l’ambiente; l’identità e la socialità; crescere giocando.

Sono previsti inoltre settimanalmente, per tutti i bambini, attività extracurricolari tenute da educatrici specializzate e pianificate annualmente dal Collegio docenti (es. ritmia, animazione teatrale, ecc.).

Il progetto educativo didattico annuale fa riferimento alle Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e si avvale del modello dello “sfondo integratore”, ovvero un tema centrale su cui ruotano con coerenza le varie attività proposte durante l’anno. Le finalità, i traguardi di sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento si definiscono attraverso i campi di esperienza e costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione della nostra scuola. Anche l’insegnamento della religione cattolica è parte integrante dalla nostra attività scolastica, in diverse forme e tempi: momenti della giornata, progetti e feste. È presente nella quotidianità attraverso la recitazione di semplici preghiere (mattina e pranzo), nella trasmissione di valori (amicizia, rispetto, collaborazione, solidarietà) e sui temi più significativi del calendario liturgico (Avvento-Natale, Quaresima-Pasqua).

Settimanalmente il team delle educatrici programma e verifica gli interventi educativi. Periodicamente vengono anche effettuate osservazioni mirate su ciascun bambino, per rilevarne il bisogno, decidere l’intervento e verificarne l’esito.

Lo Sportello genitori si avvale della collaborazione degli psichiatri Leonardo Mendolicchio ed Emanuela Apicella.

Corsi di Teatro, psicomotricità e inglese con metodo ” magic school”.

Breve informazioni sulle rette e i costi dei servizi offerti

La retta mensile varia da € 30,00 a 129,00 € scaglionati secondo reddito ISEE per la scuola dell’nfanzia, fissa a € 230,00 per la sezione primavera. Pasto: € 5,00; prescuola € 25,00 (saltuario 3 euro), doposcuola € 40,00 (saltuario € 5,00).