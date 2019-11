I bimbi frequentano con gioia l’Asilo di Casbeno

Accoglienza e personalizzazione sono i punti di forza dell’Asilo infantile “Divina provvidenza” di Casbeno: “Le famiglie si affidano a noi con fiducia, i bambini frequentano con gioia e le insegnanti lavorano con piacere”.

Le attività di accoglienza iniziano con i contatti prima dell’iscrizione, e quindi con l’open day (il prossimo sarà il 15 gennaio alle ore 16 nella sede di via Conciliazione 3, a Varese), prosegue con l’assemblea informativa rivolta ai genitori nel mese di maggio e prosegue durante l’anno scolastico, anche con i colloqui individuali con l’insegnante di riferimento, come un percorso di conoscenza che sviluppa nel tempo, per facilitare un ambientamento sereno.

Il clima a scuola è “familiare: l’approccio ludico consente una crescita serena e completa del bambino.”

Attività libere e di gioco e momenti più strutturati per attività guidate e di cura personale si alternano nell’organizzazione delle esperienze, rispettosa dei tempi e delle esigenze dei bambini, seguendo alcuni percorsi particolari: la percezione il movimento, il gesto l’immagine e la parola, l’ambiente, l’identità e la socialità.

Le sezioni della scuola dell’infanzia sono quattro, (Delfini, Tigrotti, Orsetti e Tartarughe) ed eterogenee per scelta del coordinamento pedagogico delle sei insegnanti, cui se ne aggiungono altre due responsabili della sezione primavera (per i bimbi dai 2 ai 3 anni).



SEZIONE PRIMAVERA

Dal 2015 è attiva la sezione primavera per accogliere i bambini dai 24 ai 36 mesi con una proposta pedagogica basata sul rispetto del bambino e dei suoi bisogni educativi come persona unica e irripetibile, grazie ad esperienze formative legate all’apprendimento, all’autonomia e alla socializzazione, per imparare a riconoscere e ad esprimere bisogni, interessi e stati d’animo.

Ai bimbi sono proposti anche progetti in continuità con la possibilità di condividere attività ed esperienze con i gli alunni più grandi della scuola dell’infanzia.

I PROGETTI

L’asilo è una Green School che si impegna ogni anno a ridurre il proprio impatto sull’ambiente ed educa i bambini a un atteggiamento attivo di tutela dell’ecosistema.

Ai piccoli alunni sono offerte le attività extracurricolari di Ritmia, per avvicinare in modo ludico e spontaneo i bambini alla musica e alla pratica motoria, e di Inglese con il metodo Hocus&Lotus, per apprendere la lingua seguendo un processo naturale e divertente “in un contesto gioioso e di affetto”.

Ai genitori sono rivolte le attività dell’associazione “Amici dell’asilo” e uno “Sportello genitori”: uno spazio di ascolto e supporto psicologico gratuito per accompagnare mamme e papà nella complessa gestione della relazione con i figli, a cura della psichiatra e psicoterapeuta Emanuela Apicella(ex genitore della scuola).

ORGANIZZAZIONE

L’anno scolastico inizia nei primissimi giorni di settembre e termina il 30 giugno dell’anno successivo, osservando le festività del calendario regionale.

La scuola è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 15.30, con la possibilità di un’uscita intermedia (alle ore 13.15 per l’infanzia, alle ore 12.30 per la primavera), mentre il servizio di prescuola è attivo dalle ore 7.30 e il doposcuola sino alle ore 17.30.

Il servizio mensa è interno, garantito dall’attività della cuoca, ed è perfettamente integrato nell’offerta formativa perché si propone di educare alla corretta alimentazione, alla convivialità del pasto e alle piccole attività di autonomia e pulizia quotidiana.

Durante il mese di luglio si propone il Campo estivo (previo raggiungimento di un numero minimo di iscritti, a tariffa differenziata).

L’asilo di Casbeno è una scuola paritaria di ispirazione cristiana, convenzionata con il Comune di Varese e parte della Fism (Federazione italiana scuole materne) per agire in rete sul piano della progettualità e della formazione.

L’Asilo infantile Divina Provvidenza è in via Della Conciliazione 3 a Varese

Per maggiori informazioni contattare il numero 0332 312147 oppure scrivere a: sm.casbeno@libero.it.

Sito web: www.lasilodicasbeno.it.