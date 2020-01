L’inglese è una “magia” che si impara dai 3 anni

Ci sarà anche la “magic teacher” che insegna inglese a tutti i bambini della Scuola dell’infanzia Divina Provvidenza di Casbeno di mercoledì 15 gennaio dalle ore 16 alle 18 per un pomeriggio di open day in cui genitori e bambini potranno conoscere gli spazi e il personale dell’asilo che ha fatto dell’accoglienza e dell’apprendimento ludico e personalizzato le sue caratteristiche.

Fiore all’occhiello della proposta educativa è il corso di Inglese affidato alla bravura di una docente “magica”che parla solo inglese e che, grazie al metodo Hocus&Lotus, tra incantesimi e pozioni aiuta i bambini a conoscere la lingua straniera “seguendo un processo naturale e divertente, in un contesto gioioso e di affetto” già a partire dai 3 anni, per arrivare alla fine del percorso alla soglia delle elementari con un piccolo bagaglio di vocaboli e frasi essenziali per le prime conversazioni.

Durante l’open day le famiglie potranno prendere visione della struttura, conoscere i dettagli dei servizi offerti e apprezzarne i diversi progetti e l’approccio formativo, rispettoso dei tempi e delle esigenze dei bambini portato avanti con gioia dalle insegnanti cui sono affidate le quattro sezioni della scuola dell’infanzia (dai 3 ai 6 anni) e la sezione primavera (per i bimbi dai 2 ai 3 anni).

L’Asilo infantile Divina Provvidenza è in via Della Conciliazione 3 a Varese

Per maggiori informazioni contattare il numero 0332 312147 oppure scrivere a: sm.casbeno@libero.it.

Sito web: www.lasilodicasbeno.it.