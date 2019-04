Addio a Peppino Albini, socio fondatore dell’Avis comunale

Lutto nella comunità dei donatori di sangue vedanesi per la scomparsa, all’età di 92 anni, di Peppino Albini, uno dei soci fondatori e tra i primi donatori della sezione comunale dell’Avis di Vedano Olona.

«Lo ricordiamo con il suo grande cuore – scrive il presidente Paolo Hénin, presidente della sezione – per il suo attaccamento all’Avis e l’intramontabile passione per la bicicletta».

Era il 15 dicembre del 1963 quando Peppino, insieme ad altri 26 compaesani, organizzava e partecipava alla prima raccolta di sangue collettiva in Vedano, realizzata con l’intervento dell’autoemoteca dell’Ospedale di Circolo di Varese.

«Poco più avanti – ricorda Hénin – il 6 maggio 1964, gli stessi donatori, con Peppino in prima fila, si ritrovarono per costituire ufficialmente l’Avis a Vedano Olona dando inizio ad una storia nuova che, grazie alla loro coraggiosa intuizione e alla loro iniziativa, oggi, dopo 55 anni, rappresenta una solida realtà associativa vedanese di 220 donatori, che giorno per giorno si spendono sul campo del volontariato per il dono del sangue a favore del bene della salute per tutti».

Finita l’attività come donatore, Peppino continuò, con costanza, a partecipare ad ogni ritrovo dell’Avis in paese, mettendo a disposizione, come punto di riferimento, la propria esperienza, raccontandola, quando occorreva, per incentivare le nuove generazioni di donatori.

«Più avanti, appena la fine dell’attività lavorativa gli concesse più tempo, il nostro Peppino, coniugando lo slancio generoso di un cuore grande con la sua intramontabile passione per la bicicletta, ha percorso innumerevoli chilometri sulle strade della provincia, vestendo sempre la maglia con il nome ed i colori dell’Avis, lanciando un messaggio associativo inconfondibile che ha narrato a tutti la bellezza di una vita sportiva, vissuta con slancio, verso i più bei traguardi di umana solidarietà. In questo straordinario percorso sulle due ruote, lo abbiamo visto portare alto il nome di Avis Vedano, quando tra il 2008 e il 2011, a più di 80 anni, partecipò alle cicloturistiche organizzate da Avis provinciale Varese, conseguendo, in tutte le quattro edizioni, il premio per il ciclista “meno giovane”».

«Accanto a questi ricordi – conclude Paolo Hénin – gli avisini vedanesi non dimenticheranno mai il senso pratico nel fare il bene ed il sorriso positivo del loro “Cipa”».