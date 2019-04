Al bar con la macchina del Comune, denunciato per peculato

Non solo l’aperitivo preso al bar durante i “giri“ con la macchina del Comune affidatagli per ragioni di servizio.

Ci sarebbe anche un furto a mettere nei guai un dipendente di mezza età del municipio di Arcisate raggiunto da un avviso di garanzia nei giorni scorsi.

I militari della stazione cittadina hanno difatti notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dalla Procura della Repubblica di Varese nei confronti di un 50enne dipendente del Comune di Arcisate.

I reati contestati sono peculato e furto aggravato.



Il provvedimento recepisce integralmente i risultati delle indagini condotte dai militari di Arcisate che hanno accertato anche attraverso la visione di telecamere di circuiti di video sorveglianza quanto contestato all’uomo.

Il dipendente comunale – questa è la ricostruzione offerta dai carabinieri – una mattinata di aprile del 2018, avrebbe utilizzato indebitamente un’autovettura di servizio del Comune affidatagli per ragioni di servizio per recarsi in un ristorante della zona.

All’interno dell’esercizio aveva consumato alcune bevande e, approfittando di attimo di distrazione dei proprietari, aveva rubato una bottiglia di vino, nascondendola sulla sua persona.

Tutti elementi trasmessi alla Procura di Varese che ha coordinato le indagini, chiuse pochi giorni fa.