Al Lac l’unica data svizzera della compagnia Tulsa Ballet

Domenica 14 aprile, alle 20.30, al LAC di Lugano unica data in Svizzera per la compagnia americana Tulsa Ballet, diretta dal 1995 dal coreografo italiano Marcello Angelini, considerata tra le dieci migliori compagnie di danza degli Stati Uniti.

Il programma è formato da un trittico che si apre con Shibuya Blues della pluripremiata coreografa Anabel Lopez Ochoa; prosegue con la spumeggiante coreografia broadwayana di Who Cares? scritta da George Balanchine sulle più celebri canzoni di George Gershwin, e si conclude con un prezioso omaggio a Kurt Jooss e al suo allucinato capolavoro del 1932 La Table Verte, raramente rappresentato e nel repertorio di pochissime compagnie.

Shibuya Blues – il nuovo lavoro della colombiana Anabel Lopez Ochoa, probabilmente la coreografa donna oggi più richiesta al mondo e definita da Dance Magazine la migliore coreografa del nostro tempo – riporta esperienze emotive attraverso un linguaggio astratto ma intenzionalmente connesso allo stile coreografico, in cui, occasionalmente, fa riferimento al virtuosismo tecnico.

In Who cares? lo straordinario modo di comporre dei fratelli George (compositore) e Ira Gershwin (paroliere) e il loro stile raffinato hanno dato corpo a musiche e parole che non sono state minimamente intaccate dal facile sentimentalismo. Unire un’intensa attitudine artistica a un linguaggio popolare frizzante è qualcosa che pochi artisti riescono a fare. Ed è così che George Balanchine ha usato le canzoni come melodie per una classica, indeformabile, tradizionale danza, nel cui fraseggio, dinamismo e emozione si specchiano parallelamente. La versione di Tulsa Ballet di Who cares? è stata messa a punto appositamente per questa tournée europea e non ha ancora debuttato in America.

La Table Verte (Der Grüne Tisch) del coreografo tedesco Kurt Jooss è un classico alle origini dell’avanguardia coreografica del Novecento. Rappresentato per la prima volta al Théâtre des Champs-Élysées di Parigi il 3 luglio 1932 è una «danse macabre en 8 tableaux et 16 danseurs» dove i potenti della terra si affrontano in inutili discorsi mentre la Morte – un orribile scheletro verde – si prepara nuovamente a riscuotere il suo bottino. Opera premonitrice dell’avvento del nazismo, La Table verte è il primo balletto su un tema politico portato sulle scene, un commentario espressionista alla stupidità della guerra e agli orrori che essa causa.

Tulsa Ballet, compagnia dalla forte personalità, fondata a Tulsa, Oklahoma nel 1956 e diretta dal 1995 dall’italiano Marcello Angelini, ha raggiunto una notevole fama internazionale ed è riconosciuta per l’equilibrio del suo repertorio che va dai grandi classici del XIX secolo a proposte innovative, orientate a nuovi linguaggi.

