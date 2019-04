Borello imprendibile in volata, sua la Varese-Angera

È Filippo Borello il vincitore della 51a Varese-Angera, prima “classica” stagionale del ciclismo giovanile organizzata dal Velo Club Sommese e valida come prima prova della Ciclovarese Challenge per la categoria Allievi.

Borello, portacolori del Pedale Senaghese Piemonte ma anche campione italiano in carica di ciclocross, è stato autore di una gran bella volata sul lungolago di Angera, tradizionale sede di arrivo della gara; uno sprint di potenza con il quale il vincitore ha regolato Giuseppe Milone (Corbettese) e Alessio Bauccio (Junior Team). Ben 200 i partecipanti scattati al mattino da via Sacco, di fronte a Palazzo Estense a Varese e impegnati in una battaglia vivace sui 60 chilometri del percorso.

Con la vittoria ad Angera, Borello ha ottenuto sia il trofeo del GP Cmi Biandronno, sia la maglia gialla di leader del Ciclovarese Challenge intitolato alla memoria di Ubaldo Longhin. Il calendario di questa manifestazione prevede altre tre gare il 19 maggio (Brinzio), l’8 settembre (Cavaria) e il 29 settembre (Besnate).