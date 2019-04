Brexit e instabilità politica le incognite per le imprese

Sono la Brexit e l’instabilità politica i due fattori che possono condizionare il business delle aziende italiane. È quanto è emerso dalla terza sessione del Workshop “Lo scenario dell’economia e della finanza”organizzato da The European House-Ambrosetti. In uno scenario macroeconomico che presenta alcune incertezze, le aziende mantengono una propensione all’investimento.

Secondo i risultati di una rilevazione, condotta sui 200 imprenditori presenti al Workshop i programmi di investimento delle aziende sembrano essere in crescita. Il 27,5% degli imprenditori

coinvolti li stima in una percentuale del 10% in più rispetto all’ultimo triennio, mentre il 15,8% in

più del 20%. I Paesi su cui maggiormente si concentreranno gli investimenti, secondo il sentiment degli

imprenditori italiani, sono Italia (32,8%), Europa (20,7%) e Asia/Oceania (18,1%).

Tra i fattori che possono frenare questa propensione positiva ci sono alcuni aspetti che possono frenare il business delle aziende. Fra tutti spicca l’instabilità politica italiana e i riflessi sull’Europa (34,7%),

percezione cresciuta di 9 punti rispetto allo scorso anno. A seguire c’è il tema Brexit (19,8%), i cui

potenziali effetti negativi sono percepiti in misura molto più elevata rispetto al 2018 (5,7%).

Sembra non preoccupare più di tanto, invece, la Trumpnomics, che come rischio percepito è

passato per gli imprenditori dal 21,3% del 2018 al 10,9% di oggi.