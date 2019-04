Cade mentre pulisce la piscina, grave un 49enne

Infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi a Breganzona, quartiere di Lugano.

Poco prima delle 13.30 in via Giovanni Polar, un 49enne cittadino svizzero domiciliato nel Luganese, custode di condominio, stava effettuando dei lavori di pulizia all’interno di una piscina vuota quando, per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, ha perso l’equilibrio cadendo a terra.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, l’Unità di Intervento Tecnico dei pompieri di Lugano e i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che dopo avergli prestato le prime cure, lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale.

Stando ad una prima valutazione medica, il 49enne ha riportato un grave trauma cranico.