Cairate investe un milione di euro per opere: nascerà anche una piazza a Peveranza

Cairate investe quasi un milione di euro su opere, su diversi capitoli.

Lo sblocco dell’avanzo consente di mettere sul piatto 1.882.000 euro, «di cui 995mila per investimenti» dettaglia l’assessore al bilancio Anna Pugliese.

«È già partita la riqualificazione del centro sportivo, la fine lavori è prevista a settembre di quest’anno. A questo intervento è collegato anche quello per il miglioramento dell’area feste» (ne abbiamo già parlato, più diffusamente, qui).

Le novità legate al bilancio 2019 (che passerà in consiglio il 16 aprile) riguardano vari capitoli: dalla «risistemazione di via Matteotti» alla sistemazione dei «marciapiedi nelle strade adiacenti ai plessi scolastici», al riscatto della rete illuminazione pubblica che anche altri Comuni stanno portando avanti.

L’intervento più significativo è invece quello di Piazza Bertani a Peveranza, una delle due frazioni: «Peveranza non ha mai avuto una piazza: in questo modo creiamo un centro per il piccolo paese, con alcuni parcheggi e una struttura che sarà una sorta di “ludoteca all’aperto”». Un percorso iniziato due anni fa con l’acquisizione al patrimonio comunale di un immobile, per porre le basi per realizzare la piccola piazza nel nucleo antico nei dintorni della chiesa, che è oggi è solo uno slargo.