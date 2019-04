Carabinieri salvano una donna dal suicidio

I carabinieri della Stazione di Fagnano Olona hanno salvato una giovane donna che stava tentando il suicidio.

I militari, impiegati nel normale servizio perlustrativo, notavano in zona agro-boschiva una autovettura parcheggiata in una strada secondaria sterrata.

Gli uomini dell’arma si sono avvicinati per effettuare un controllo e hanno constatato la presenza all’interno della vettura di una giovane donna priva di sensi; sui sedili posteriori del veicolo erano presenti inoltre numerose confezioni di farmaci.

Dopo aver allertato il 118 i militari hanno deciso di prestare immediati soccorsi alla donna: prima hanno infranto il finestrino del lato guidatore e hanno estratto la malcapitata, praticando le prime operazioni di rianimazione.

Il personale sanitario sopraggiunto dopo alcuni minuti ha trasportato la giovane all’ospedale di Gallarate (va), dove si trova tuttora ricoverata in osservazione, seppur non in pericolo di vita. Gli stessi sanitari hanno confermato che il tempestivo intervento dei militari ha consentito di evitare più gravi conseguenze per la stessa.