Il Comitato per l’ospedale di Cittiglio nega di aver incontrato la Comunità montana

In merito all’articolo pubblicato oggi “Ospedali di Cittiglio e Luino, i comitati incontrano la Comunità Montana”, il presidente del Comitato nato alla salvaguardia dell’Ospedale Causa Pia Luvini Salvatore Romano, precisa quanto segue:

“Nel mese di Dicembre 2017 abbiamo incontrato il Presidente del Comitato dell’Ospedale di Luino e il Presidente della Comunità Montana. Oggetto dell’incontro era sviluppare di comune accordo progetti per i due nosocomi da proporre poi in Regione Lombardia.

Nel mese di gennaio abbiamo incontrato nuovamente il Presidente del Comitato dell’Ospedale di Luino ma con estremo rammarico abbiamo dovuto constatare che i progetti proposti per l’Ospedale di Cittiglio erano nettamente in contrasto con i criteri di accreditamento ben esplicitati dal Decreto Ministeriale 70 del 2015, ovvero il regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera. Nello specifico l’Ospedale di Cittiglio deve essere dotato di un reparto di Ortopedia e Traumatologia con medici ortopedici

presenti in guardia attiva nei giorni feriali e reperibili in pronta disponibilità nelle ore notturne e nei giorni festivi anche per assicurare l’esecuzione di interventi chirurgici urgenti quali appunto le fratture di femore, elemento questo necessario per l’accreditamento. Tale concetto è inoltre ribadito dalla la delibera XI/1046 Seduta del 17/12/2018 di Regione Lombardia (Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2019).

In merito al potenziamento dei due Pronti Soccorso e ai ruoli che i due Presidi debbano avere pensiamo che la risposta univoca sia sempre nel Decreto Ministeriale sopra citato, ovvero requisito per l’accreditamento numero accessi annui superiore a 20000.

Per quanto sopra esposto e alla luce dei fatti – non possiamo dimenticare che nessuno ormai quasi 4 anni fa spese una sola parola per evitare la chiusura del reparto di ortopedia- l’unico nostro interlocutore rimane l’attuale Direttore Generale.